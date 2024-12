Sprawa śmierci Michała Sylwestruka. Posłowie reagują

- To, co wydarzyło się w Inowrocławiu, jest po prostu przerażające. Policjanci to ludzie, którzy mają dbać o bezpieczeństwo obywateli, a nie być źródłem ich strachu - powiedział wtedy Interii poseł Śliz. - Jestem zbulwersowany działaniami funkcjonariuszy policji. Zwłaszcza zważywszy na to, że ich interwencje są nagrywane - podkreślił szef klubu parlamentarnego Polski 2050.