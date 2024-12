Maciej Stachowiak od lat walczy o prawdę w sprawie swojego syna, który zmarł wskutek interwencji policji , miał 25 lat. - Tragiczna sytuacja. Człowiek nie wierzy, że to znów się wydarza. Wciąż powtarza się jedno: niewinni są policjanci. Dopiero kiedy nagrania wyszły na światło dzienne, widzimy jedno wielkie matactwo. Igor był dodatkowo traktowany gazem. Złamano wszelkie procedury. Męczyli go 2-3 godziny - mówi Interii.

- Przeraża mnie, że policjantów w takich sytuacjach mocno wspierają związki zawodowe. W przypadku sprawy mojego syna policjanci mogli liczyć na najlepszych adwokatów we Wrocławiu, podejrzewam, że tutaj będzie podobnie - kontynuuje Stachowiak.

Śmierć w wyniku interwencji policji. "Dane są dramatyczne"

Maciej Stachowiak doskonale zna te liczby. - Te dane są dramatyczne. One i sprawa Michała Sylwestruka pokazują, że sytuacja nadal jest bardzo zła - mówi krótko.

Sam zapowiada, że nie ustanie w dążeniach, by sprawiedliwości po śmierci jego syna stało się zadość. - Będę walczył, dopóki policjanci, którzy zabili mi syna, nie poniosą odpowiedzialności, choćby miało to trwać jeszcze 20 lat. Chcę być pewien, że zrobiłem wszystko, co mogłem - mówi Interii.