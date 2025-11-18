Sypnęło śniegiem nie tylko w górach, lecz również na nizinach, czyli lokalnie na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim, gdzie zanotowano śladowe opady. Jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, we wtorek lokalnie znów może popadać deszcz, często wymieszany ze śniegiem.

Pogoda się zepsuje. Sypnie śniegiem w wielu miejscach

Dzień będzie pochmurny w całej Polsce. Miejscami na północy i zachodzie przelotnie popada słaby deszcz, deszcz ze śniegiem lub sam śnieg. Nad morzem trzeba się liczyć z krupą śnieżną i lokalnymi burzami. Słabe opady deszczu, również wymieszanego ze śniegiem możliwe będą też na południowym wschodzie.

Przez cały dzień będzie chłodno, a możliwe że w kotlinach karpackich może nawet panować lekki mróz na poziomie -1 st. C. W reszcie kraju we wtorek na termometrach zobaczymy od 1 do 6 stopni Celsjusza.

Z powodu mokrych nawierzchni ulic i chodników oraz niskich temperatur trzeba uważać na oblodzenie. To zagrożenie będzie się utrzymywać rano miejscami na północy kraju.

Chociaż wiatr będzie przeważnie umiarkowany, na północy powieje mocniej: w porywach do 55 km/h. Najsilniejsze podmuchy synoptycy prognozują wysoko w górach - tam mogą one osiągać do 70 km/h i powodować zamiecie śnieżne.

We wtorek w ciągu dnia śnieżnie będzie nie tylko w górach, lecz również na północy kraju. Tam lokalnie mogą też pojawić się burze WXCharts materiał zewnętrzny

Nawet -10 stopni po zmroku

Z powodu zimna oraz wiatru zwiększającego odczucie chłodu pogoda w większości kraju przez cały dzień będzie niekorzystna. Nieco lepiej pod tym względem będzie na południu w drugiej części dnia, kiedy wiatr osłabnie i warunki poprawią się do obojętnych.

Z powodu niskich temperatur oraz wiatru przez większość dnia w Polsce warunki pogodowe będą niekorzystne IMGW materiał zewnętrzny

Chłodne powietrze utrzyma się w Polsce przez cały wtorek, a w nocy warunki pod tym względem jeszcze się pogorszą. Po zachodzie słońca na południowym wschodzie kraju temperatury spadną do -7, -4 stopni Celsjusza. Najzimniej będzie w kotlinach karpackich, gdzie zanotujemy nawet -10, -8 stopni. W reszcie kraju będzie od -2 do 1 stopnia powyżej zera.

