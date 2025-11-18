Pogoda nie pozwoli cieszyć się jesienią. Najtrudniejsze warunki będą w nocy

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Mróz, śnieg i silny wiatr - z takimi warunkami będziemy się zmagać we wtorek w wielu regionach Polski. Pogoda zrobi się bardzo wymagająca, zwłaszcza na północy i zachodzie oraz nad morzem. Za dnia będzie chłodno, a w nocy mroźnie, szczególnie w kotlinach karpackich, gdzie po zachodzie słońca temperatury spadną do nawet -10 stopni Celsjusza.

Wtorek będzie pochmurnym i dość nieprzyjemnym dniem, z opadami deszczu i śniegu w wielu miejscach, zwłaszcza na północy i w południu
Wtorek będzie pochmurnym i dość nieprzyjemnym dniem, z opadami deszczu i śniegu w wielu miejscach, zwłaszcza na północy i w południuCezary Aszkiełowicz/Agencja Wyborcza.pl/IMGWmateriał zewnętrzny

Sypnęło śniegiem nie tylko w górach, lecz również na nizinach, czyli lokalnie na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim, gdzie zanotowano śladowe opady. Jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, we wtorek lokalnie znów może popadać deszcz, często wymieszany ze śniegiem.

Pogoda się zepsuje. Sypnie śniegiem w wielu miejscach

Dzień będzie pochmurny w całej Polsce. Miejscami na północy i zachodzie przelotnie popada słaby deszcz, deszcz ze śniegiem lub sam śnieg. Nad morzem trzeba się liczyć z krupą śnieżną i lokalnymi burzami. Słabe opady deszczu, również wymieszanego ze śniegiem możliwe będą też na południowym wschodzie.

Przez cały dzień będzie chłodno, a możliwe że w kotlinach karpackich może nawet panować lekki mróz na poziomie -1 st. C. W reszcie kraju we wtorek na termometrach zobaczymy od 1 do 6 stopni Celsjusza.

Zobacz również:

Pogoda przez najbliższe dni będzie nieprzyjemna. Czeka nas sporo przelotnych opadów deszczu i deszczu ze śniegiem, a nocami mróz, który miejscami sięgnie -8 stopni Celsjusza
Polska

Nawet -8 na termometrach. Mamy coraz mniej czasu na przygotowania

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

    Z powodu mokrych nawierzchni ulic i chodników oraz niskich temperatur trzeba uważać na oblodzenie. To zagrożenie będzie się utrzymywać rano miejscami na północy kraju.

    Chociaż wiatr będzie przeważnie umiarkowany, na północy powieje mocniej: w porywach do 55 km/h. Najsilniejsze podmuchy synoptycy prognozują wysoko w górach - tam mogą one osiągać do 70 km/h i powodować zamiecie śnieżne.

    Mapa pogodowa Polski pokazująca temperaturę, ciśnienie oraz natężenie opadów w różnych regionach kraju, z zaznaczonymi większymi miastami oraz kolorową skalą oznaczającą różne warunki atmosferyczne.
    We wtorek w ciągu dnia śnieżnie będzie nie tylko w górach, lecz również na północy kraju. Tam lokalnie mogą też pojawić się burzeWXChartsmateriał zewnętrzny

    Nawet -10 stopni po zmroku

    Z powodu zimna oraz wiatru zwiększającego odczucie chłodu pogoda w większości kraju przez cały dzień będzie niekorzystna. Nieco lepiej pod tym względem będzie na południu w drugiej części dnia, kiedy wiatr osłabnie i warunki poprawią się do obojętnych.

    Mapa Polski z podziałem na strefy biometeorologiczne, zaznaczone kolorem różowym i jasnoróżowym, przedstawiające stopień obciążenia zimnem dla ludności, z legendą wyjaśniającą zastosowane kolory, symbole i ostrzeżeniem o znacznym obciążeniu zimnem.
    Z powodu niskich temperatur oraz wiatru przez większość dnia w Polsce warunki pogodowe będą niekorzystneIMGWmateriał zewnętrzny

    Chłodne powietrze utrzyma się w Polsce przez cały wtorek, a w nocy warunki pod tym względem jeszcze się pogorszą. Po zachodzie słońca na południowym wschodzie kraju temperatury spadną do -7, -4 stopni Celsjusza. Najzimniej będzie w kotlinach karpackich, gdzie zanotujemy nawet -10, -8 stopni. W reszcie kraju będzie od -2 do 1 stopnia powyżej zera.

    Zobacz również:

    Pierwszy śnieg zawitał do Polski. Synoptycy prognozują kolejne opady i ujemne temperatury, IMGW wydało ostrzeżenia
    Polska

    Pierwszy śnieg zawitał do Polski, są nagrania. IMGW wydał ostrzeżenia

    Marcin Czekaj
    Marcin Czekaj

    -----

    Ataki na infrastrukturę krytyczną. Szczerba: Kolejna faza wojny hybrydowejPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze