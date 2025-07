"Nigdy nie widziałem czegoś takiego". Płomienie wysokie na kilkadziesiąt metrów

Najnowszy pożar wybuchł na południu Francji . Płomienie pojawiły się w poniedziałek, w winnicy na południe od miejscowości Narbonne . Dzięki silnym porywom wiatru szybko przeniósł się dalej i do teraz nie udało się go opanować. To kolejny pożar w tej części Europy.

O skali pożaru opowiedziała agencji AFP jedna z mieszkanek regionu, Martine Bou. W poniedziałek wieczorem musiała opuścić swój dom, wraz ze zwierzętami: kotami, psem i żółwiem. Jej mąż został na miejscu i polewał okoliczne sosny wodą, by pożar nie zbliżył się do budynku.

Ze względów bezpieczeństwa lokalne władze w poniedziałek zamknęły autostradę A9, łączącą Francję z Hiszpanią . We wtorek stopniowo dopuszcza się jej kolejne odcinki do ruchu.

Jest to czwarte co do wielkości lotnisko we Francji. Jeszce chwilę po południu przekierowano na nim co najmniej 10 rejsów.