Europa się gotuje. "Będziemy musieli się przyzwyczaić"

46 stopni Celsjusza - tyle zanotowano w sobotę w jednym z hiszpańskich miast. To jednak dopiero początek, ponieważ jest to pierwsza letnia fala upałów na południu Europy. We Francji w niemal wszystkich departamentach obowiązują alerty, a w Marsylii miejskie baseny są dostępne za darmo, by chronić ludzi przed upałem. W wielu miejscach wybuchają pożary lasów - w samej Turcji w sobotę pojawiło się ponad 80 nowych.