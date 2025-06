Gorąco nad Morzem Śródziemnym. Płonęły lasy w dwóch krajach

"To idealne warunki do powstania pożarów lasów" - ostrzega gubernator zmagającego się z upałami tureckiego Izmiru. Setki strażaków walczyły tam z ogniem na wysuszonym terenie, podczas wietrznego dnia. Możliwe, że wszystko zaczęło się od awarii sieci elektrycznej. Podobną przyczynę mógł mieć inny groźny pożar, do którego doszło w sąsiedniej Grecji. Tam płomienie strawiły dziesiątki domów.