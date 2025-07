Na ten widok plażowicze zaczęli uciekać. "Wyglądało jak tsunami"

W północnej i centralnej części wybrzeża Portugalii plażowicze zaobserwowali dziwne zjawisko w postaci szybko przemieszczającej się w głąb lądu chmury. - Wyglądało to jak tsunami - relacjonował jeden z nich, przyznając, że poderwał się do ucieczki. To tylko jedno z następstw trudnych warunków pogodowych w Portugalii. Po fali upałów ogień trawi tam dziesiątki drzewostanów i łąk. W akcje gaśnicze zaangażowanych jest ponad 250 strażaków.