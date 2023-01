Nowy rachunek za prąd cię zaskoczył? Ta opłata wzrosła od 1 stycznia

Rok 2023 może być ciężki pod względem rachunków za prąd dla niektórych gospodarstw domowych. W najnowszym rozliczeniu zaskoczyć może nas wzrost opłaty kogeneracyjnej.



Opłata kogeneracyjna - co to jest?

W 2019 roku została wprowadzona opłata kogeneracyjna. Ma ona na celu promować energię z bardziej ekologicznych źródeł. Opłata jest swego rodzaju premią dla dostawców za wprowadzanie ekologicznych rozwiązań. Jej wartość się zmienia zależnie od wysokości naszych rachunków za prąd. Jest wyrażana w zł/MWh.

Kogeneracja to rozwiązanie, które pozwala jednocześnie produkować energię cieplną i elektryczną przez elektrociepłownie. Przez to, że wymaga to tylko jednego procesu technologicznego, jest to ekologiczna i oszczędna forma produkcji energii. W praktyce polega to na tym, że podczas jednego procesu dostarcza się do naszych domów prąd w gniazdku i ciepłą wodę w kaloryferach. Eksperci szacują, że stosowanie tego procesu, może pozwolić na zaoszczędzenie nawet 40 procent, w porównaniu z tradycyjnymi metodami produkcji prądu.

Ile wynosi opłata kogeneracyjna w 2023 roku?

Dla końcowych odbiorców energii elektrycznej w 2023 stawka opłaty ma wynosić 4,96 zł/MWh. Tak mówi najnowszy projekt wprowadzony przez Ministra Klimatu i Środowiska. Stawka wzrosła od 2022 roku o 90 groszy.

Ministerstwo zapewniało, że podwyższenie stawki nie wpłynie na ogólne ceny prądu. W celu ochrony budżetu odbiorców energii elektrycznej zaplanowano kompensacje kosztów przez obniżenie wysokości opłat OZE. Miało to spowodować, że wysokość rachunków za prąd nie ulegnie podwyższeniu. Przez to w życie weszła decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, która obniżyła w 2023 stawkę opłaty OZE z 0,90 zł za MWh na zero.

Rachunki za prąd w 2023 roku. Ile zapłacimy za energię?

W projekcie ustawy dotyczącym ochrony odbiorców energii elektrycznej zaproponowano, aby ceny prądu w 2023 zostały na tym samym poziomie co w 2022 dla gospodarstw, które nie przekraczają limitu zużycia. Limit ten wynosi 2 MWh. W przypadku rolników i rodzin z Kartą Dużej Rodziny limit ten wzrasta do 3 MWh. Natomiast gospodarstwa domowe z osobami z niepełnosprawnościami będą mogły korzystać z ulgi do 2,6 MWh rocznie.

Po przekroczeniu określonych limitów gospodarstwa będą rozliczane według stawek obowiązujących w 2023 roku lub cen zawartych w umowie z dostawcą prądu.

