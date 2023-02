Spis treści: 01 Usprawiedliwienie nieobecności dziecka w szkole: dlaczego trzeba zgłosić?

02 Usprawiedliwienie nieobecności dziecka w szkole: tego nie musisz podawać

03 Usprawiedliwienie nieobecności dziecka w szkole: kto może wystawić?

Usprawiedliwienie nieobecności dziecka w szkole: dlaczego trzeba zgłosić?

Obecność dziecka w szkole wynika z prawnego obowiązku. W Polsce każde dziecko, które ukończyło siódmy rok życia, objęte jest obowiązkiem szkolnym. Trwa on do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia. Stąd przymus usprawiedliwienia nieobecności dziecka w szkole.

Zaniechanie tego obowiązku to surowe konsekwencje. Bez tego rodzice lub opiekunowie prawni dziecka skazują go na obniżoną ocenę z zachowania. Usprawiedliwienie nieobecności dziecka w szkole jest ważne, ponieważ uczeń, który przekroczył 50 proc. nieobecności na lekcjach, nawet usprawiedliwionych, może nie otrzymać promocji do następnej klasy.

Usprawiedliwienie nieobecności dziecka w szkole należy także pisać ze względu na fakt, że jego brak może zaniepokoić dyrekcję szkoły. Ta ma prawo do ewentualnych wyjaśnień, a najgorszy scenariusz zakłada skutki prawne. Rodzice mogą otrzymać grzywnę, a dzieckiem może zainteresować się kurator.

Usprawiedliwienie nieobecności dziecka w szkole: tego nie musisz podawać

Usprawiedliwienie dziecka w szkole nie wiąże się z koniecznością podania powodu jego nieobecności. Oczywiście w statucie większości szkół znajduje się zapis, który zalecania podanie takich przyczyn, jednak wątpliwości w tej sprawie rozwiązuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Co mówi urząd na ten temat?

Szkoła nie ma podstaw prawnych, by żądać od rodzica szczegółów nieobecności dziecka. Wszystko zależy od opiekunów, czy chcą podzielić się z placówką wrażliwymi z punktu widzenia UODO-o informacjami. Choć wśród ekspertów nie brakuje głosów, że taka informacja jest istotna z punktu widzenia szkolnego procesu wychowawczego, to podawanie przyczyn nieobecności nie jest obowiązkowe.

Usprawiedliwienie nieobecności dziecka w szkole: kto może wystawić?

Usprawiedliwienie nieobecności dziecka należy do obowiązku rodziców lub opiekunów prawnych. W sytuacji, gdy uczeń jest pełnoletni, może zrobić to sam. Co powinno się w nim znaleźć? Pismo powinno zawierać prośbę o usprawiedliwienie absencji. Wychowawca nie musi wiedzieć, czy uczeń był na nartach, czy w szpitalu.

Ważne również jest to, że nie istnieje przepis zmuszający rodzica do otrzymania usprawiedliwienia nieobecności ucznia od lekarza. Niemniej jednak zaleca się, by mimo wszystko podawać powody nieobecności dziecka. Częste usprawiedliwianie bez odpowiedniego uzasadnienia może być negatywnie odebrane przez szkołę.

