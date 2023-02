Dodatek pielęgnacyjny przysługuje konkretnej grupie osób. Aby go otrzymać należy złożyć stosowne dokumenty w urzędzie. Ile wynosi wsparcie finansowe? Gdzie złożyć wniosek? Poznajmy wszystkie zasady dotyczące przyznania dodatku.

W Polsce dostępne są różne rodzaje wsparcia finansowego. Dodatek pielęgnacyjny jest jednym z nich. Przysługuje emerytom i rencistom, którzy spełnią konkretne warunki. Konieczne jest potwierdzenie braku zdolności do samodzielnego funkcjonowania. W przypadku osób, które ukończyły 75 lat, dodatek pielęgnacyjny jest wypłacany z urzędu. Oznacza to, że takie osoby nie muszą składać żadnych wniosków.

Dofinansowania nie otrzymają osoby przebywające w domach opieki. Istnieje jednak jeden wyjątek. Jest to sytuacja, w której uprawniony przebywa poza placówką przez okres dwóch tygodni w miesiącu.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji jest określeniem sytuacji, w której chory potrzebuje ciągłego wsparcia osób trzecich. Zajmują się one zaspokajaniem podstawowych potrzeb chorego, takich jak:

Żywienie,

Ubieranie,

Mycie,

Konsultacje lekarskie,

Regulowanie opłat,

Dbanie o porządek.

Dodatek wypłacany jest każdego miesiąca, wraz z emeryturą lub rentą, a jego zadaniem jest częściowe pokrycie kosztów utrzymania.

Kwota dodatku nie jest stała. Każdego roku podlega waloryzacji, co oznacza, że ciągle wzrasta. Jego wysokość w 2022 roku wynosiła 256,44 zł. W tym roku zwiększono go do 294,39 zł . Istotne jest również to, że jest to kwota zwolniona z podatku. Nie podlega ona również egzekucji administracyjnej czy sądowej.

Aby uzyskać dodatek pielęgnacyjny, należy złożyć stosowny wniosek. Konieczne jest również dołączenie zaświadczenia o stanie zdrowia OL-9. Nie może być ono jednak starsze niż miesiąc od daty składania pisma. Możemy również dodać do wniosku dokumentację medyczną.

Dokumenty te składać można w dowolnym momencie w jednostce ZUS lub przesłać je pocztą. Decyzja o przyznaniu dodatku powinna zostać przekazana w ciągu 30 dni.

***

