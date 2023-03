ZUS przypomina, że ubezpieczeni posiadający subkonta mogą wskazać osoby uprawnione do wypłaty pieniędzy po ich śmierci. Do właścicieli OFE przekazywane są nawet osobne informacje. Jak wskazać spadkobierców naszych funduszy? Co, jeśli nie złożymy wniosku? Poznajmy zasady dziedziczenia środków zgromadzonych w ZUS.

Jaki wniosek o dziedziczenie środków z ZUS złożyć?

W przypadku dziedziczenia funduszy z ZUS dokument musi zostać złożony przez właściciela konta. Jeśli posiada on jedno subkonto, powinien złożyć wniosek UWU o wskazaniu osoby uprawnionej. Swoją dyspozycję można zmienić w każdym momencie. Wniosek UWU wykorzystywany jest również do modyfikacji listy osób uprawnionych do dziedziczenia pieniędzy z ZUS.

Właściciele kont bez OFE zobowiązani są złożyć jeszcze jeden wniosek. Dotyczy on stosunków majątkowych ze współmałżonkiem. Warto jest zastanowić się nad wybraniem spadkobiercy. Brak wskazania takich osób skutkować będzie wejściem środków z ZUS do masy spadkowej.