Rozległy wyż z centrami nad Europą Wschodnią, który od kilku dni zapewnia nam spokojną aurę, utrzyma się do końca tygodnia. Sobota będzie praktycznie bezchmurna i ciepła. Na północy i terenach podgórskich w ciągu dnia będzie 13 stopni Celsjusza, a najcieplej będzie na południu i miejscami w centrum: do 18-19 stopni.

O wszelkich opadach, zarówno w sobotę, jak i niedzielę, możemy zapomnieć - na niebie królować będzie słońce . O wiatr również nie trzeba się martwić - będzie słaby i umiarkowany. Jedynie wysoko w Sudetach podmuchy mogą osiągać do 60 km/h.

Po zachodzie słońca zrobi się zimno i w nocy z soboty na niedzielę trzeba się liczyć z temperaturami na poziomie od -3 do 2 stopni Celsjusza powyżej zera. Oprócz tego miejscami trzeba uważać na lokalne mgły. Dlatego kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.

Niedziela będzie równie ciepła, jak sobota. Termometry pokażą od 13 st. C na północy, a najcieplejsza znowu będzie południowa część kraju. Na południowym wschodzie w najcieplejszych godzinach dnia możemy liczyć na 18 stopni.

Wyżowa, sucha pogoda utrzyma się do poniedziałku włącznie. Potem jednak nadejdzie wyraźne ochłodzenie. Prognozy IMGW wskazują, że od wtorku wrócą deszcze, a temperatury nad morzem spadną do 4-7 stopni, zaś w centrum do 12. Kolejne dni będą chłodne, a nocami trzeba uważać na mróz.