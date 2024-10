Słabe morale Polaków. Usłyszeli pytanie o obronę kraju

Wyniki sondażu nie pozostawiają złudzeń - większość Polaków nie wierzy w gotowość Wojska Polskiego do obrony kraju. Szczególnie widać to w grupie wiekowej 23-35 lat. Minister obrony narodowej informował w ubiegłym tygodniu, że Wojsko Polskie jest obecnie "trzecią siłą w NATO", a wydatki na obronność nieustannie rosną. To jednak nie przekonało uczestników badania.