Kolejna prognoza potwierdza rysujący się od pewnego czasu trend. Wiele wskazuje na to, że pogoda podczas majówki będzie bardzo ciepła . Jednak jeszcze w trakcie długiego weekendu nastąpi zmiana z suchej na zdecydowanie bardziej mokrą aurę.

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Majówka 2024: Pogoda na 1, 2 i maja bardzo pozytywna

Najcieplej ma być na początku majówki. Z danych IMGW wynika, że 1 maja ciepło będzie w całej Polsce . Najchłodniej ma być nad morzem, jednak nawet tam można liczyć na 20 st. C . W pozostałych częściach kraju termometry pokażą od 22 do 24 stopni . Najcieplej będzie na zachodzie, gdzie można liczyć nawet na około 26 stopni Celsjusza .

Początek majówki będzie słoneczny i ciepły, z temperaturami dochodzącymi do 26 stopni Celsjusza

Początek majówki będzie słoneczny i ciepły, z temperaturami dochodzącymi do 26 stopni Celsjusza / wxcharts /

Pogoda 2 maja będzie niemal kopią tej z poprzedniego dnia. Znowu w prawie całej Polsce będzie można się cieszyć temperaturami powyżej 20 stopni . Jedynie na d morzem będzie około 18 st. C . Znów najcieplejszy będzie zachód kraju, z wartościami w okolicach 24-25 st. C .

Nieco chłodniej (chociaż wciąż ciepło) będzie 3 maja . Najchłodniejszym rejonem znów będzie północ kraju, jednak tym razem w rejonie Zatoki Gdańskiej może być jedynie 12 stopni Celsjusza , a na północnym zachodzie i północnym wschodzie może być 17-19 st. C . W przeważającej części kraju będą 22-23 st. C , a najcieplejszy znowu będzie południowy zachód ( około 24 stopnie Celsjusza ).

Pogoda na majówkę 2024: Czasem słońce, czasem deszcz

Według prognoz dwa pierwsze dni maja będą słoneczne i przeważnie bezchmurne , więc zapowiadają się bardzo komfortowe warunki. Co prawda nie można wykluczyć słabych lokalnych opadów lub burz, jednak nie powinny one stwarzać większych problemów.

Od 3 maja rysuje się jednak załamanie pogody . Chociaż wciąż będzie ciepło, to właśnie tego dnia mogą dotrzeć do nas fronty atmosferyczne niosące więcej opadów i prawdopodobnie również burz w wielu miejscach. Najgorzej ma być na południu i zachodzie Polski - na tych terenach deszczu może być więcej niż zazwyczaj o tej porze roku. Niewykluczone, że pojawią się tam nawet ulewy, którym mogą towarzyszyć silniejsze burze oraz porywisty wiatr.

Począwszy od 3 maja do końca długiego weekendu aura będzie chłodniejsza i bardziej wymagająca. Temperatury spadną do poziomu 17-20 stopni w większości kraju 4 maja oraz 16-19 st. C 5 maja.