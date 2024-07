Wulgarne zachowanie ppłk. Piotra Szymańskiego. Jest reakcja Żandarmerii Wojskowej

Awantura z udziałem Pereiry i ppłk. Szymańskiego. "Niesamowita bezczelność"

Wcześniej na zarzuty odpowiedział ppłk Szymański. Wojskowy twierdzi, że to Samuel Pereira zaczął go zaczepiać.

Inną wersję zdarzeń przedstawił Pereira. "Po godz. 22 do naszego stolika podszedł pan Szymański, który zaczął wulgarnie obrażać, a następnie stwierdził, że 'nie jestem u siebie' i wrzeszczał publicznie, żebym '(wulgarne słowo) do Portugalii'" - oświadczył.

"To, co po kilku dniach od zdarzenia zrobił Pan Szymański jest niesamowicie bezczelne. Podejrzewałem, że długo zajmie mu wymyślenie jakiejkolwiek odpowiedzi na to, co widziała cała Polska, nie liczyłem na refleksję, bo widziałem go w akcji na żywo, ale takich bajek się nie spodziewałem" - stwierdził.