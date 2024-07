Zmiany w klubie Lewicy. W tle zjazd i burzliwa dyskusja

Źródła zbliżone do ugrupowania przekazały, że wicepremier Gawkowski domagał się od Razem, aby weszło do koalicji rządzącej lub - w przeciwnym razie - wyszło z klubu Lewicy.

Kryzys w klubie Lewicy. Jakie będą losy partii Razem?

Mimo rozmów dalsze losy formacji są dziś niepewne. Kryzys pogłębił się po ogłoszeniu wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego . Wykazały one, że Lewica traci swój twardy elektorat. Dochodzą do tego wewnętrzne zgrzyty w klubie.

- Lewica jest dzisiaj w bardzo poważnym kryzysie. Mówienie, że "niech będzie tak, jak było dotąd" to jest proszenie się o to, żeby w kolejnym parlamencie Lewica spadła pod próg, bo Lewica, która jest tak grzeczna i układna, że zamiast walnąć pięścią w stół i walczyć o swój program, po prostu grzecznie będzie zgadzała się na to, że centroprawicowe formacje realizują swój program, to jest Lewica dla nikogo - mówił w Radiu Plus współprzewodniczący Razem Adrian Zanberg.