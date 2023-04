- Mam nadzieję, że to jest ostatni dzień Przemysława Czarnka na stanowisku ministra edukacji - powiedział poseł opozycji Michał Gramatyka.

"Gdyby istniało takie prawo, to ministra Czarnka trzeba by wsadzić do więzienia"

Tomasz Zieliński przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Komisji Edukacji i Nauki i debaty nad wnioskiem. Zaznaczył, że posłowie PiS przedstawili szereg błędów we wniosku o odwołanie ministra Czarnka. Dodał, że wniosek zaopiniowano negatywnie.

Oświadczenie ze strony klubu PiS przedstawiła posłanka Mirosława Stachowiak-Różecka. Przekazała, że wniosek jest pełen nieścisłości i nieprawdziwych stwierdzeń.

- Obronimy dziś ministra Przemysława Czarnka. A w przyszłej kadencji wciąż będziemy realizować program - podsumowała posłanka PiS.

- Uczynił ze szkoły pole walki ideologicznej - przekazała Katarzyna Lubnauer. - Traktuje pieniądze publiczne, jako te które może dać swoim kolegom - dodała.

- HiT-u Roszkowskiego nie nazwę nawet podręcznikiem. Nikt z niego nie chce się uczyć - powiedziała posłanka opozycji.

- Gdyby istniało takie prawo, to ministra Czarnka trzeba by wsadzić do więzienia za profanację polskiej szkoły. Szkoda, że nie ma takiego prawa - podsumowała.

Posłanka Katarzyna Kretkowska z Lewicy oceniła, że Czarnek to karykatura stanowiska ministra edukacji. - Straszy wyimaginowanymi ideologiami. Polskie szkoły i przedszkola nie są ani prawicowe ani lewicowe. Nie mają barw politycznych - dodała.

- Pan jest chodzącym leksykonem takich cech, których nie powinien posiadać minister edukacji i nauki - powiedział Dariusz Klimczak z Koalicji Polskiej. - Lepiej pokierowałby ministrostwem chat GPT. Wie pan dlaczego? Dlatego, że nawet sztuczna inteligencja nie napisałaby o dzieciach z in vitro, tak jak napisano w podręczniku Roszkowskiego. Nawet sztuczna inteligencja ma więcej taktu - podsumował poseł.

Wniosek podpisało ponad 120 posłów opozycji

Pod wnioskiem opozycji o wotum nieufności wobec szefa MEiN Przemysława Czarnka podpisało się ponad 120 posłów opozycji - Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Koalicji Polskiej i Polski 2050.

Według wnioskodawców, wyrażenie wotum nieufności, stanowi wyraz "stanowczego sprzeciwu wobec prowadzonej przez niego polityki oraz stosowania praktyk niegodnych urzędu ministra". "Jest składany w sytuacji, w której polski system edukacji, między innymi w wyniku działań i zaniechań ministra Czarnka, znajduje się na skraju katastrofy" - napisano.

"Niezmienną cechą sprawowania przez Przemysława Czarnka funkcji ministra edukacji i nauki jest rażący brak monitorowania, planowania, przewidywania i przygotowywania z odpowiednim wyprzedzeniem polskiego systemu edukacji na wyzwania, z jakimi musi się on mierzyć" - czytamy we wniosku. Według wnioskodawców, Czarnek odmawia również dialogu ze środowiskiem nauczycielskim.

Komentarz ministra edukacji i nauki do wniosku

Minister Czarnek skomentował wniosek i nazwał go "skandalem".

- Tam nie ma żadnego argumentu, tam są same kłamstwa, przeinaczenia i to jeszcze błędy. Ja nie wiem, kto to pisał. Wstyd. Mam nadzieję, że tych 120 posłów, którzy się pod tymi podpisali, to przynajmniej tego nie czytali, bo przecież tam są błędy - przekazał i dodał, że wiceminister Tomasz Rzymkowski naliczył na siedmiu stronach wniosku 38 błędów.

- Będę mógł spokojnie wypunktować wszystkie kłamstwa i absurdy, które są wykazane w tym wniosku, a też pokazać ogrom prac, które zostały wykonane w ciągu ostatniego 2,5 roku - powiedział na temat debaty nad wnioskiem.

- Jeśli będzie 231 posłów za wotum nieufności, to będzie wotum nieufności - podsumował Czarnek.