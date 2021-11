- Jestem przeciwko wykorzystywaniu zwierząt do czegokolwiek: sportu, rozrywki, badań i testów - powiedziała europosłanka Lewicy Sylwia Spurek w wywiadzie Piotra Witwickiego dla Tygodnika Interia.

Zapytana o to, czy według niej także jeździectwo powinno zniknąć, odpowiedziała krótko: - Tak.

Do jej słów odniósł się na Twitterze prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Po zakazie hodowli, wędkarstwa, promocji mięsa i nabiału, pani Sylwia Spurek proponuje zakaz jeździectwa. Absurd goni absurd!" - napisał polityk.

"Polacy mają prawo decydować o tym, co jedzą i jak spędzają czas, dbając o swoje zwierzęta. Na tym polega wybór, nie zakaz!" - dodał Kosiniak-Kamysz.

Sylwia Spurek: W jeździe konnej, w sporcie nie ma relacji i więzi

W wywiadzie udzielonym Tygodnikowi Interia Spurek stwierdziła także, że "w jeździe konnej, w sporcie nie ma relacji i więzi". - Tu jest eksploatacja. Mówią o tym również same zawodniczki i zawodnicy - stwierdziła.

We wrześniu Polska europosłanka z frakcji Zielonych w PE Sylwia Spurek przedstawiła postulat wprowadzenia w UE zakazu wędkarstwa od 2023 r.

Sceptyczni wobec propozycji byli jednak polscy europosłowie innych frakcji. Ryszard Czarnecki (PiS) powiedział, że jest absolutnie przeciwko. - Wędkarstwo ma długa tradycję w Polsce i innych krajach europejskich. Nie dajmy się zwariować i nie stawiajmy sprawy na głowie. starajmy się dbać o zwierzęta, o ich dobrostan, ale zakazanie wędkarstwa traktuje jako przykład skrajnie ideologiczny - zaznaczył.



Spurek broniła jednak swojego postulatu. Jak tłumaczyła, "w przypadku wędkarstwa trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, iż aspekt żywieniowy nie ma żadnego znaczenia".

- To jest hobby, to jest rozrywka, to jest coś, co ludzie robią dla przyjemności. Pytanie, czy można krzywdzić, okaleczać, zabijać dla przyjemności. Czy tak samo dyskutowalibyśmy o takich praktykach, gdyby chodziło o psy i koty. (...) Jeśli chcemy budować kulturę praw zwierząt, nie możemy stosować taryfy ulgowej dla myślistwa i wędkarstwa - powiedziała eurposłanka Zielonych.



