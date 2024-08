Gorączka Zachodniego Nilu. GIW podał komunikat ws. plagi ptaków

GIW: Ryzyko objawowych zakażeń gorączką Zachodniego Nilu jest niskie

Dr Paweł Grzesiowski: To nie jest nowy COVID-19 ani żadna nowa choroba

Jak zaznaczył, aby doszło do zakażenia, najpierw komar musi ukąsić zakażonego ptaka, a potem człowieka. - Wirus nie przenosi się między ludźmi. To nie jest nowy COVID-19 ani żadna nowa choroba . Gorączka Zachodniego Nilu znana jest od ponad 50 lat - wskazał naukowiec.

Warszawa. Patogen zabija ptaki. Główny Inspektorat Weterynarii wydał komunikat

Ptaki są znajdowane z objawami neurologicznymi - mają problemy z poruszaniem się, przewracają się, nie są w stanie podlecieć , a jeżeli im się to udaje, to po chwili spadają, mają też przyspieszony oddech. U części ptaków dochodzi do silnego krwotoku wewnętrznego.

Stołeczny ratusz zaleca, by o znalezieniu martwego ptaka informować służby i nie dotykać zwierzęcia. W sytuacji, gdy znaleziono zostaną martwe ptaki należy zgłaszać to do zarządcy terenu, a jeśli jest to teren miasta do Straży Miejskiej lub Miejskiego Centrum Kontaktu 19115.