Wilgoć znika z powietrza. Nowa prognoza od IMGW

Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Powódź 2024: Trudna sytuacja na Odrze

Pogoda we wtorek słoneczna i przeważnie sucha

Dzień będzie dosyć ciepły, z temperaturami od 20 do 25 stopni Celsjusza, zaś najcieplej będzie miejscami na północnym wschodzie: do 26 st. C. Najchłodniej będzie na terenach podgórskich: od 17 do 19 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, najsilniejszy w Sudetach (w porywach do 75 km/h) oraz w Tatrach (do 65 km/h).