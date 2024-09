Zbiornik Racibórz, uruchomiony w niedzielę rano, piętrzy wezbrane wody Odry. Do godz. 6:00 w poniedziałek przyjął ok. 55 mln m3 wody - ogłosił Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. To stanowi ok. 30 proc. jego pojemności.