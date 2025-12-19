Nawrocki na wspólnej konferencji z Zełenskim: Ta wizyta to zła informacja dla Moskwy

- Mamy świadomość, że zagrożenie rosyjskie nie zaczęło się od ataku pełnoskalowego w 2022 roku - to wyraźny przełom, ale rozpoczęło się to już wcześniej. Pamiętamy Grozny, Gruzję, słowa Lecha Kaczyńskiego - one nie były słuchane na Zachodzie - dodał Karol Nawrocki.