Nawrocki na wspólnej konferencji z Zełenskim: Ta wizyta to zła informacja dla Moskwy

Piotr Białczyk

- Wizyta prezydenta Zełenskiego w Warszawie jest złą informacją dla Rosji, dowodzi, że w strategicznych kwestiach bezpieczeństwa Polska, Ukraina i kraje regionu są razem - powiedział Karol Nawrocki. Na konferencji prasowej polskiemu prezydentowi towarzyszył jego ukraiński odpowiednik.

Mężczyzna w garniturze przemawia przy mównicy z godłem Polski, w tle znajdują się flagi Polski i Ukrainy.
Prezydent Karol NawrockiKancelaria Prezydentamateriały prasowe

- Mamy świadomość, że zagrożenie rosyjskie nie zaczęło się od ataku pełnoskalowego w 2022 roku - to wyraźny przełom, ale rozpoczęło się to już wcześniej. Pamiętamy Grozny, Gruzję, słowa Lecha Kaczyńskiego - one nie były słuchane na Zachodzie - dodał Karol Nawrocki.

- Rosja burzy porządek międzynarodowy, łamie zasady, destabilzuje systemy polityczne wielu krajów - wskazywała głowa polskiego państwa.

Prezydent przypomniał, że naród polski "od pierwszych dni wojny udzielił wsparcia Ukrainie".

- Rozmawialiśmy dziś o pomocy militarnej i humanitarnej. Obaj mamy świadomość tej pomocy i dysponujemy jej wykazami (...) Polacy odnoszą wrażenie, że nasz wysiłek i pomoc Ukrainie nie spotkały się z należytym docenieniem - mówił Nawrocki.

