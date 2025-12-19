Nawrocki na wspólnej konferencji z Zełenskim: Ta wizyta to zła informacja dla Moskwy
- Wizyta prezydenta Zełenskiego w Warszawie jest złą informacją dla Rosji, dowodzi, że w strategicznych kwestiach bezpieczeństwa Polska, Ukraina i kraje regionu są razem - powiedział Karol Nawrocki. Na konferencji prasowej polskiemu prezydentowi towarzyszył jego ukraiński odpowiednik.
- Mamy świadomość, że zagrożenie rosyjskie nie zaczęło się od ataku pełnoskalowego w 2022 roku - to wyraźny przełom, ale rozpoczęło się to już wcześniej. Pamiętamy Grozny, Gruzję, słowa Lecha Kaczyńskiego - one nie były słuchane na Zachodzie - dodał Karol Nawrocki.
- Rosja burzy porządek międzynarodowy, łamie zasady, destabilzuje systemy polityczne wielu krajów - wskazywała głowa polskiego państwa.
Prezydent przypomniał, że naród polski "od pierwszych dni wojny udzielił wsparcia Ukrainie".
- Rozmawialiśmy dziś o pomocy militarnej i humanitarnej. Obaj mamy świadomość tej pomocy i dysponujemy jej wykazami (...) Polacy odnoszą wrażenie, że nasz wysiłek i pomoc Ukrainie nie spotkały się z należytym docenieniem - mówił Nawrocki.
Wkrótce więcej informacji...