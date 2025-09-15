W skrócie Wiceminister obrony Cezary Tomczyk potwierdził, że alerty RCB w sprawie zagrożenia rosyjskimi dronami były zgodne z procedurami.

Mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali powiadomienia o zagrożeniu atakiem z powietrza i usłyszeli syreny alarmowe.

Śledztwo wykazało, że polską przestrzeń powietrzną naruszyły 21 rosyjskie drony, a część z nich została zestrzelona.

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk był gościem porannej rozmowy Bogdana Rymanowskiego w Radiu ZET. Polityk Koalicji Obywatelskiej był pytany o alerty RCB wydawane podczas ostatniego wtargnięcia rosyjskich dronów na teren Polski.

- Treść komunikatu ustalają służby i wynika ona z procedur. Nikt "na piechotę" nie pisze jednego i drugiego komunikatu, tylko wynika to z alarmów, które są przesyłane do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i RCB formułuje na tej podstawie komunikat - tłumaczył.

Prowadzący rozmowę dopytywał gościa, czy sobotni alert o "ataku z powietrza", który dostali mieszkańcy woj. lubelskiego, był prawidłowy. - Był prawidłowy. Był zgodny z procedurami przyjętymi przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa - odparł.

- Było zagrożenie z powietrza, dlatego że blisko naszej granicy operowały rosyjskie drony. Byłem wtedy w centrum operacyjnym, byłem w kontakcie z dowódcą operacyjnym i najwyższymi władzami w państwie - relacjonował sobotnie wydarzenia Cezary Tomczyk.

- W związku z tym powiaty przygraniczne mogły w ciągu kilku minut być zagrożone. Lepiej dmuchać na zimne, trzeba informować społeczeństwo, a my musimy się wszyscy przyzwyczaić do tego, że będą się pojawiały tego typu komunikaty i robić wszystko, żeby polskie społeczeństwo było przygotowane i przeszkolone - zaznaczył wiceminister.

Tomczyk przypomniał, że ruszyła już kampania informacyjna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jej celem jest zwiększenie świadomości obywateli na temat tego, co oznaczają konkretne komunikaty i sygnały alarmowe.

Dodatkowo MSWiA oraz MON wspólnie przygotowały "Poradnik bezpieczeństwa". - Myślę, że na początku przyszłego roku w każdym domu taka broszura będzie dostępna - zapowiedział minister Marcin Kierwiński. Zachęcił też do pobierania elektronicznej wersji podręcznika.

"Zagrożenie atakiem z powietrza. Zachowaj szczególną ostrożność. Stosuj się do poleceń służb" - taki komunikat RCB otrzymała w sobotę część odbiorców w województwie lubelskim. W Chełmie i Świdniku zawyły syreny alarmowe.

Wcześniej wojsko informowało o poderwaniu myśliwców w związku z zagrożeniem atakiem dronami w Ukrainie, a przestrzeń powietrzna wokół lotniska w Lublinie została zamknięta.

W środę w polskiej przestrzeni powietrznej zlokalizowano rosyjskie drony. Tej samej nocy ponad 400 bezzałogowców zaatakowało Ukrainę. W Polsce zestrzelono kilka wrogich maszyn. Na niebie operowały wówczas m.in. jednostki sojusznicze z Holandii i Włoch.

- Prokuratura Okręgowa w Lublinie 8. Wydział do Spraw Wojskowych wszczęła śledztwo w sprawie zaistniałego w nocy z 9 na 10 września na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach, polegającego na wykonaniu lotu przy użyciu kilkunastu bezzałogowych statków powietrznych, które przekroczyły granicę państwową Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia - przekazała w piątek prokurator Jolanta Dębiec.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował w piątek, że według informacji Kancelarii Prezydenta polską granicę przekroczyło 21, a nie 19 rosyjskich dronów, jak informowano wcześniej. Doniesienia te potwierdził szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. - W czwartek przekazywałem w Sejmie informację o 19 naruszeniach przestrzeni powietrznej. Później była informacja ze strony wojska, po kolejnej analizie, że mogło dojść do 21 naruszeń przestrzeni powietrznej - zaznaczył.

