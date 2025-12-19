W skrócie Premier Węgier Viktor Orban skrytykował decyzję UE o przyznaniu Ukrainie pożyczki 90 mld euro, ostrzegając przed dalszymi przygotowaniami do wojny.

Węgry, Słowacja i Czechy odmówiły udziału w finansowaniu pożyczki.

Na szczycie UE nie osiągnięto porozumienia w sprawie wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów na wsparcie Ukrainy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Przetrwaliśmy długą i trudną noc. Udało nam się powstrzymać ryzyko natychmiastowej wojny. Nie pozwoliliśmy Europie na wypowiedzenie wojny Rosji poprzez wykorzystanie rosyjskich aktywów" - stwierdził Viktor Orban.

"Jednocześnie 24 państwa członkowskie zdecydowały się przyznać Ukrainie pożyczkę wojenną na kolejne dwa lata. Jeśli Ukraina nie będzie w stanie jej spłacić, to te państwa europejskie będą musiały ją pokryć" - dodał.

Orban zaznaczył również, że zgody na takie rozwiązanie nie wyraziły trzy państwa należące do Grupy Wyszehradzkiej. "Węgry, Słowacja i Czechy zdecydowały się nie wsiadać do tego pociągu. Dzięki temu oszczędziliśmy naszym dzieciom i wnukom ciężaru tej ogromnej pożyczki w wysokości 90 miliardów euro" - napisał.

Viktor Orban: Trwają przygotowania do wojny

Premier Węgier stwierdził, iż "zła wiadomość jest taka, że przygotowania do wojny ewidentnie nadal trwają w Brukseli". "Węgry pozostają głosem pokoju w Europie i pozwolą, by pieniądze węgierskich podatników były wykorzystywane do finansowania Ukrainy" - zaznaczył.

Orban zaatakował również proeuropejską partię TISZA, która prowadzi w sondażach przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi na Węgrzech.

"Tylko rząd patriotów może zagwarantować pokój i zapewnić, że węgierskie pieniądze nie będą wysyłane na Ukrainę. Jeśli będzie rząd brukselski na Węgrzech, to będą wciągać Węgry w wojnę i wydawać ostatnie grosze na wsparcie Ukrainy" - stwierdził.

"Nie możemy na to pozwolić i nie pozwolimy" - zapowiedział.

90 mld euro dla Ukrainy. UE zdecydowała o pożyczce

Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa ogłosił w nocy z czwartku na piątek, że europejscy liderzy podjęli na szczycie w Brukseli decyzję o udzieleniu Ukrainie wsparcia w formie pożyczki w wysokości 90 mld euro na kolejne dwa lata.

Zostanie ona sfinansowana ze wspólnego długu, gwarantowanego unijnym budżetem. Udziału w zaciągnięciu tego zobowiązania odmówiły trzy państwa: Czechy, Węgry i Słowacja.

Na szczycie nie osiągnięto jednak porozumienia w sprawie wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów w celu sfinansowania potrzeb Ukrainy. Kluczowy okazał się sprzeciw Belgii, gdzie zdeponowana jest większość rosyjskich aktywów. Premier tego kraju Bart de Wever domagał się od innych państw członkowskich bezwarunkowego zabezpieczenia.

Przeniesienie Okrągłego Stołu z Pałacu Prezydenckiego do muzeum. Stefaniak w ''Gościu Wydarzeń'': Prezydent chyba się nudzi Polsat News Polsat News