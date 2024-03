Zbliżające się załamanie pogody może budzić niepokój o to, jak ukształtuje się pogoda na święta. Na szczęście mamy dobre informacje. Kolejne modele pogodowe potwierdzają rysującą się prawidłowość . Wygląda na to, że aura na Wielkanoc może nam bardzo przypaść do gustu. Przełom marca i kwietna może być wyjątkowo ciepły.

Wielkanoc 2024 z dużą szansą na ocieplenie. Prognoza pogody

Prognoza pogody na Wielkanoc 2024: Czy przyda się parasol?

Chociaż wiele wskazuje na to, że Święta Wielkanocne mogą być ciepłe i spokojne, to nie oznacza to, że będzie całkowicie sucho. O ile w Niedzielę Wielkanocną raczej nie powinniśmy się spodziewać nieprzyjemnych niespodzianek, to dzień później może trochę pokropić.