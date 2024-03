Mogliśmy już przywyknąć do cieplejszego i spokojniejszego marca. Jeśli jednak ktoś się spodziewał, że wiosna przyniesie tylko zmiany na lepsze, to musi się przygotować na sporą niespodziankę . W najbliższych dniach czeka nas prawdziwy atak zimy . Wrócą między innymi przymrozki .

Ciepła sobota z burzami i deszczem

W wielu miejscach spadnie deszcz : lokalnie suma opadów może wynieść do 10 mm. W górach może też padać deszcz ze śniegiem . Na północy i północnym zachodzie kraju temperatury wyniosą 6-8 st. C , zaś w centrum mogą sięgnąć nawet 15 stopni Celsjusza .

Potężna zmiana w niedzielę

Niedziela będzie zdecydowanie zimniejsza od soboty. Termometry w większości kraju pokażą od 5 do 8 stopni Celsjusza . Nieco cieplej może być tylko na Dolnym Śląsku, jednak nawet tam temperatura nie przekroczy bariery 10 st. C .

Wiatr w całym kraju będzie porywisty, na północy osiągający prędkość do 60 km/h. W nocy z niedzieli na poniedziałek we wschodniej połowie Polski wrócą przymrozki do -2 st. C.