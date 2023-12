Wichury nad Polską. W Gdańsku drzewo zgniotło auto

Silne wiatry dały się we znaki całej Polsce. - Od północy strażacy interweniowali 2738 razy - przekazał nam rzecznik prasowy komendanta głównego PSP st. bryg. mgr inż. Karol Kierzkowski. - Głównie były to wyjazdy dotyczące usuwania drzew i konarów, drobnych uszkodzeń budynków, ale było też kilka podtopień - dodał. Kierzkowski wspomniał również, że większość interwencji dotyczyła usuwania skutków bardzo silnych i porywistych wiatrów.

Wiatr przewrócił drzewo na jadące auto

Do niebezpiecznej sytuacji doszło również we Wrocławiu. Na ul. Kamiennej blisko Uniwersytetu Ekonomicznego drzewo spadło na jadący samochód. Wewnątrz były cztery osoby, jedna z nich trafiła do szpitala. Jak przekazał nam st. bryg. mgr inż. Karol Kierzkowski "w skutek zdarzenia kobieta w wieku 83 lat doznała obrażeń biodra oraz kręgosłupa". Poszkodowana została zabrana do szpitala.