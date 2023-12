W ostatnich godzinach ponad 1200 razy strażacy wyjeżdżali do interwencji w całym kraju. To efekt niebezpiecznej, wietrznej pogody. Najcięższe warunki panują na Pomorzu Zachodnim. We Włynkowie silny wiatr zerwał dach szkoły, z kolei w szczecineckim drzewo przewróciło się na karetkę przewożącą pacjenta.