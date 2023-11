Wichury nad Polską. Straż pożarna miała pełne ręce roboty

- Do godziny 23 w piątek, strażacy odnotowali 391 zgłoszenia związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru - przekazał rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski .

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem

Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują w środkowej i północnej części kraju. W dziewięciu województwach, gdzie obowiązuje alert drugiego stopnia IMGW prognozuje przejściowo wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach od 70 km/h do 90 km/h, a lokalnie do 100 km/h. Wiatr będzie tam wiał z kierunków południowych i zachodnich.