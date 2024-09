Wezwania do ewakuacji w kilku miejscowościach. "Sytuacja jest trudna"

Starosta powiatu głogowskiego wezwał do samoewakuacji mieszkańców czterech gmin. - Woda podchodzi pod domostwa mieszkańców w miejscowościach, przez które przepływa rzeka Czarna - poinformował rzecznik głogowskiej PSP kpt. mgr inż. Tomasz Michalski. Dodał, że "sytuacja jest trudna, ale stabilna". Do ewakuacji zostali również wezwani mieszkańcy dwóch miejscowości w województwie lubuskim. To następstwo ostrzeżeń przed falą kulminacyjną na Odrze.