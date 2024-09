Powódź 2024. Fala kulminacyjna w Ścinawie i Malczycach

Jak podano, fala dotrze także do Ścinawy (przy przekroczonym stanie alarmowym o ok. 2,5 m), w Głogowie kulminacja nastąpić ma 22.09. (przy przekroczonym stanie alarmowym o ok. 2,5 m). W środku tygodnia kulminacja fali dotrze do Połęcka.