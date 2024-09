Trwa walka z czasem. "Woda powoli się wdziera"

W mieście z uwagi na rosnąca fala powodziowa na Odrze od kilku godzin zamknięty jest most . "Ruch został całkowicie wstrzymany do odwołania" - informowali policjanci.

Powódź 2024, Ścinawa: Walka z falą trwa. "Woda powoli się wdziera"

Władze miasta apelują, by nie utrudniać pracy służbom. "W związku z kolejnymi wtargnięciami w miejsca potencjalnie niebezpieczne, prowadzące działania operacyjne służby wprowadzają bezwzględny zakaz wstępu: do ścinawskiego portu, do oczyszczalni ścieków oraz na wały przeciwpowodziowe" - poinformowano w komunikacie.