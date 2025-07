"Warto przeprosić Polaków". Rzecznik MSWiA reaguje na wpis posła PiS

"Panie Matecki, znowu rozsiewa pan fake newsy" - stwierdził rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński, odnosząc się do wpisu posła PiS. Polityk twierdził, że w Szczecinie przebywają migranci, co zdementowała tamtejsza policja, dodając, że byli to obywatele Polski. "Zamiast wylewać kolejny hejt i szczuć, tym razem na rodaków, warto teraz wpis usunąć, Polaków przeprosić" - zwrócił się do Mateckiego Dobrzyński.