- Przede wszystkim pokazało to słuszność decyzji - opisywał Siemoniak, wskazując, że osoby kontrolowane i zatrzymywane na granicach to m.in. przemytnicy ludzi.

- Migranci przylatują do Moskwy, mają rosyjskie wizy, są dowożeni autobusami do polskiej granicy, białoruskie służby ich instruują, co mają robić,(...) i próbują przepychać do Polski. To jest traktowanie ludzi (...) jako broń - stwierdził polityk.