Jak poinformowała w poniedziałek st. chor. szt. SG Małgorzata Potoczna z NOSG, 17 lipca br. strażnicy graniczni z Tuplic zatrzymali obywatela Ukrainy, który przewoził sześciu nielegalnych migrantów z Afganistanu. Próbował przewieźć ich z Polski do Niemiec. Kierowca przyznał się do stawianych mu zarzutów i złożył wyjaśnienia. Została mu wymierzona przez sąd kara 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Objęto go również pięcioletnim zakazem wjazdu do strefy Schengen.