"Pod samym Szczecinem. Kilka kolejnych osób podobno uciekło w pole. Panie Jacku Dobrzyński czy (można - przyp. red.) prosić o wyjaśnienie, kim są ci ludzie? Czy są w Polsce legalnie?" - zapytał Matecki we wpisie.

Jak poinformował w mediach społecznościowych rzecznik szefa MSWiA Jacek Dobrzyński, patrol mobilny Straży Granicznej i Żandarmerii podjął interwencję w sprawie zatrzymania do kontroli samochodu marki volvo.

Do sprawy odniosła się także Straż Graniczna, która w zamieszczonym komunikacie przekazała, że "do dwóch cudzoziemek wezwano karetkę pogotowia, a jedną z nich przewieziono do szpitala". "Wszystkie osoby zostały zatrzymane, funkcjonariusze z prowadzą wobec nich czynności" - dodano.