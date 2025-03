Wałęsa pisze do Trumpa. Pod listem szereg podpisów opozycjonistów PRL

Piątkowe spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem w Białym Domu wywołało spore poruszenie. Wszystko przez sposób i atmosferę, w jaki przebiegała rozmowa. Dyskusja opierała się w głównej mierze na przytykach prezydenta USA w stronę jego ukraińskiego odpowiednika.

Spotkanie, podczas którego obecny był także wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance, było rejestrowane na żywo przez media. Po spotkaniu, które ostatecznie nie zakończyło się podpisaniem umowy dotyczącej złóż minerałów, pojawiła się fala komentarzy, opinii, a wielu polityków nie kryło zaniepokojenia.

Swoje obawy wyraził także były prezydent Polski Lech Wałęsa, który wraz z ponad 30 działaczami opozycji PRL wystosował list otwarty, skierowany do Donalda Trumpa.

Rozmowa Trumpa z Zełenskim. Wałęsa pisze list otwarty, podpisali się opozycjoniści PRL

"Szanowny panie prezydencie, relację z pańskiej rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oglądaliśmy z przerażeniem i niesmakiem. Pańskie oczekiwania co do okazywania szacunku i wdzięczności za pomoc materialną udzieloną przez Stany Zjednoczone walczącej z Rosją Ukrainie uważamy za obraźliwe" - podkreślono w liście otwartym.

Sygnatariusze podkreślają, że "wdzięczność należy się bohaterskim żołnierzom ukraińskim, którzy przelewają krew w obronie wartości wolnego świata". "To oni od ponad 11 lat, giną na froncie w imię tych wartości i niepodległości swojej Ojczyzny zaatakowanej przez putinowską Rosję. Nie rozumiemy jak przywódca państwa, które jest symbolem wolnego świata, może tego nie widzieć" - dodano, nawiązując do słów Trumpa, który kilkukrotnie zwracał się do Zełenskiego, podkreślając, że ten nie okazuje swojej wdzięczności sojusznikom.

"Nasze przerażenie wywołało także to, że atmosfera w Gabinecie Owalnym podczas tej rozmowy przypominała nam tę, którą dobrze pamiętamy z przesłuchań przez Służbę Bezpieczeństwa i z sal rozpraw w komunistycznych sądach. Prokuratorzy i sędziowie na zlecenie wszechwładnej komunistycznej policji politycznej też nam tłumaczyli, że to oni mają w ręku wszystkie karty, a my żadnych. Domagali się od nas zaprzestania działalności, argumentując, że z naszego powodu cierpią tysiące niewinnych ludzi. Pozbawili nas wolności i praw obywatelskich, ponieważ nie godziliśmy się na współpracę z władzą i nie okazywaliśmy jej wdzięczności" - wyjaśniają swoje zaniepokojenie podpisani opozycjoniści PRL.

Jak dodają, są zszokowani tym, że Donald Trump w podobny sposób potraktował Wołodymyra Zełenskiego.

Opozycjoniści PRL przerażeni scenami w Gabinecie Owalnym

"Historia XX wieku pokazuje, że za każdym razem, gdy Stany Zjednoczone chciały zachować dystans wobec demokratycznych wartości i swoich europejskich sojuszników, kończyło się to zagrożeniem dla nich samych" - podkreślono w liście otwartym, dodając, że zrozumiał to prezydent Woodrow Wilson, decydując o przystąpieniu USA do I Wojny Światowej, a także prezydent Franklin Delano Roosvelt, który zdecydował, że po ataku na Perl Harbour "wojna w obronie Ameryki toczyć się będzie nie tylko na Pacyfiku, ale także w Europie, w sojuszu z zaatakowanymi przez III Rzeszę państwami".

Sygnatariusze wskazują też, że bez prezydenta Ronalda Reagana i zaangażowania finansowego USA nie udałoby się doprowadzić do rozpadu Związku Radzieckiego. "Reagan miał świadomość, że w sowieckiej Rosji i krajach przez nią podbitych cierpią miliony zniewolonych ludzi, w tym tysiące więźniów politycznych, którzy za swoje poświęcenie, w obronie demokratycznych wartości, płacili wolnością" - czytamy.

Jak dodano, wielkość Reagana polegała m.in. na tym, że "bez wahania nazwał ZSRR mianem 'imperium zła' i wydał mu zdecydowaną walkę". Opozycjoniści PRL podkreślili, że zwyciężyliśmy, a pomnik byłego prezydenta USA stoi w Warszawie naprzeciwko amerykańskiej ambasady.

Zwracając się do Donalda Trumpa osoby podpisane pod listem wskazują, że pomoc wojskowa i finansowa "nie może być ekwiwalentem za krew przelaną w imię niepodległości i wolności Ukrainy, Europy, a także całego wolnego świata" i dodają, że życie ludzkie jest bezcenne - nie da się zmierzyć jego wartości pieniędzmi. "Wdzięczność należy się tym, którzy ponoszą ofiarę krwi i wolności. Dla nas, ludzi 'Solidarności', byłych więźniów politycznych komunistycznego reżimu służącemu sowieckiej Rosji jest to oczywiste" - podkreślono.

Opozycjoniści PRL apelują do Trumpa. "Te gwarancje są bezwarunkowe"

"Apelujemy o wywiązanie się Stanów Zjednoczonych z gwarancji, jakich udzieliły wraz z Wielką Brytanią w memorandum budapeszteńskim w 1994 roku, w którym zapisano wprost zobowiązanie do obrony nienaruszalności granic Ukrainy w zamian za oddanie przez nią swoich zasobów broni nuklearnej" - czytamy w liście, którego treść opublikował Lech Wałęsa.

Jak dodają sygnatariusze, "te gwarancje są bezwarunkowe: nie ma tam ani słowa o traktowaniu takiej pomocy jako wymiany gospodarczej". Pod listem otwartym podpisali się:

Lech Wałęsa, były więzień polityczny, przywódca Solidarności, prezydent III RP

Marek Beylin, b. więzień polityczny, redaktor wydawnictw niezależnych

Seweryn Blumsztajn, b. więzień polityczny, członek Komitetu Obrony Robotników

Teresa Bogucka, b. więzień polityczny, działaczka opozycji demokratycznej i Solidarności

Grzegorz Boguta, b. więzień polityczny, działacz opozycji demokratycznej, niezależny wydawca

Marek Borowik, b. więzień polityczny, niezależny wydawca

Bogdan Borusewicz , b. więzień polityczny, przywódca podziemnej Solidarności w Gdańsku

Zbigniew Bujak, b. więzień polityczny, przywódca podziemnej Solidarności w Warszawie

Władysław Frasyniuk , b. więzień polityczny, przywódca podziemnej Solidarności we Wrocławiu

Andrzej Gincburg, b. więzień polityczny, działacz podziemnej Solidarności

Ryszard Grabarczyk, b. więzień polityczny, działacz Solidarności

Aleksander Janiszewski, b. więzień polityczny, działacz Solidarności

Piotr Kapczyński, b. więzień polityczny, działacz opozycji demokratycznej

Marek Kossakowski, b. więzień polityczny, publicysta niezależny

Krzysztof Król, b. więzień polityczny, działacz niepodległościowy

Jarosław Kurski, b. więzień polityczny, działacz opozycji demokratycznej

Barbara Labuda, b. więzień polityczny, działaczka podziemnej Solidarności

Bogdan Lis, b. więzień polityczny, przywódca podziemnej Solidarności w Gdańsku

Henryk Majewski, b. więzień polityczny, działacz Solidarności

Adam Michnik , b. więzień polityczny, działacz opozycji demokratycznej, redaktor wydawnictw niezależnych

Sławomir Najnigier, b. więzień polityczny, działacz podziemnej Solidarności

Piotr Niemczyk, b. więzień polityczny, dziennikarz i drukarz podziemnych wydawnictw

Stefan Konstanty Niesiołowski, b. więzień polityczny, działacz niepodległościowy

Edward Nowak, b. więzień polityczny, działacz podziemnej Solidarności

Wojciech Onyszkiewicz, b. więzień polityczny, członek Komitetu Obrony Robotników, działacz Solidarności

Antoni Pawlak, b. więzień polityczny, działacz opozycji demokratycznej i podziemnej Solidarności

Sylwia Poleska-Peryt, b. więzień polityczny, działaczka opozycji demokratycznej

Krzysztof Pusz, b. więzień polityczny, działacz podziemnej Solidarności

Ryszard Pusz, b. więzień polityczny, działacz podziemnej Solidarności

Jacek Rakowiecki, b. więzień polityczny, działacz podziemnej Solidarności

Andrzej Seweryn, b. więzień polityczny, aktor, dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie

Witold Sielewicz, b. więzień polityczny, drukarz niezależnych wydawnictw

Henryk Sikora, b. więzień polityczny, działacz Solidarności

Krzysztof Siemieński, b. więzień polityczny, dziennikarz i drukarz wydawnictw podziemnych

Grażyna Staniszewska, b. więzień polityczny, przywódczyni Solidarności regionu Beskidów

Jerzy Stępień, b. więzień polityczny, działacz opozycji demokratycznej

Joanna Szczęsna, b. więzień polityczny, redaktorka podziemnej prasy Solidarności

Ludwik Turko, b. więzień polityczny, działacz podziemnej Solidarności

Mateusz Wierzbicki, b. więzień polityczny, drukarz i publicysta wydawnictw niezależnych

