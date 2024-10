W Polsce powstaną nowe gminy. Jest ruch premiera

Gmina Grabówka to kilka podbiałostockich wsi należących obecnie do gminy Supraśl, w jej skład wejdą: Zaścianki, Sobolewo, Grabówka, Henrykowo i Sowlany.

Grabówka. Powstanie nowa gmina na Podlasiu

- To jest taki trochę powrót po latach do tego, cośmy już raz robili. Podobno nie wchodzi się do tej samej rzeki, ale wydaje się, że bez tej praktyki, przy tak małej ilości czasu, byłoby trudno wyrobić się ze wszystkimi zadaniami, jakie nas czekają - mówiła na początku października Ewa Bończak-Kucharczyk, gdy wojewoda podlaski rekomendował ją na pełnomocnika. Przyznała, że tych zadań jest dużo, niektóre mają też określony czas do wykonania, jak projekt budżetu.