Ustawa budżetowa opublikowana w Dzienniku Ustaw

Andrzej Duda zdecydował się na przesłanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym, tj. po jej podpisaniu. Oznacza to, że ustawa budżetowa na razie obowiązuje. Przynajmniej do momentu, jeśli TK nie uzna ją za niezgodną z ustawą zasadniczą.