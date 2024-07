Nowy zakaz dla rodziców? Polacy podzieleni

Na wyjazdy dzieci w czasie szkolnym nie zgadza się natomiast 40 proc. wyborców KO , Trzeciej Drogi i Lewicy , oraz 28 proc. głosujących na PiS lub Konfederację . Jeśli chodzi o podział na płeć, to wprowadzenia takiego zakazu nie chce większość badanych kobiet (65 proc.) oraz - w nieco mniejszym stopniu - mężczyzn (56 proc.).

Wyjazdy dzieci w trakcie roku szkolnego. Resort edukacji szuka rozwiązań

Przypomnijmy: dyskusja na temat wyjazdów dzieci podczas roku szkolnego zaczęła się od piątkowej rozmowy z wiceministrą edukacji Katarzyna Lubnauer w Radiu Zet. Poruszono wówczas temat wprowadzenia zakazu honorowania zwolnień z lekcji wypisywanych przez rodziców . Lubnauer przyznała wtedy, że często dochodzą do niej głosy nauczycieli i dyrektorów w tej sprawie.

Jak podkreśliła, jest to "ze szkodą dla uczniów", w związku z czym resort "przygląda się, jakie rozwiązania przyjąć". Lubnauer nie ma wątpliwości, że rodzinne wyjazdy na urlopy poza feriami i wakacjami nie służą uczniom. - Każdy zdaje sobie sprawę, że jest to szkoda dla dziecka, jeśli przez dwa tygodnie nie chodzi do szkoły - podkreśliła.