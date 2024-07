Podczas piątkowej rozmowy z Lubnauer w Radiu Zet poruszono temat wprowadzenia zakazu honorowania zwolnień z lekcji wypisywanych przez rodziców . Wiceminister przyznała, że często dochodzą do niej głosy nauczycieli i dyrektorów w tej sprawie. - Rodzice traktują szkołę jako miejsce, gdzie dziecko może chodzić albo może nie chodzić - mówiła.

Jak podkreśliła, jest to "ze szkodą dla uczniów", w związku z czym resort "przygląda się, jakie rozwiązania przyjąć". Lubnauer nie ma wątpliwości, że rodzinne wyjazdy na urlopy poza feriami i wakacjami nie służą uczniom. - Każdy zdaje sobie sprawę, że jest to szkoda dla dziecka, jeśli przez dwa tygodnie nie chodzi do szkoły - powiedziała.