Jabłoński zamieścił też nagranie dotyczące najważniejszych elementów tego porozumienia.

- Nie będzie uzbrojonych agentów ochrony bez zgody Polski. Polska jest bezpiecznym krajem. Bezpieczeństwo będzie chronione, gwarantowane przez polskie służby, tak jak każdy, kto przyjeżdża do Polski, takie bezpieczeństwo ma gwarantowane - podkreślił wiceszef MSZ.

Dodatkowo - zaznaczył - młodzież z Izraela będzie też odwiedzać miejsca ważne dla naszej historii i dla naszej kultury. - Będzie dowiadywać się też o tym, co przeżył nasz kraj, nasz naród. Będzie spotykać się ze swoimi rówieśnikami; to też bardzo ważne, żeby walczyć z tymi negatywnymi stereotypami o Polsce w Izraelu. Razem będziemy budować te relacje na przyszłość - mówił.

- To jest bardzo dobry dzień dla Polski, bardzo dobry dzień dla polsko-izraelskich relacji - podsumował Jabłoński

"Krok naprzód we wzajemnych relacjach"

Według agencji Reutera ustanowienie nowego przedstawiciela dyplomatycznego Polski w randze ambasadora w Izraelu zakończyłoby ochłodzenie stosunków pomiędzy obu krajami, do którego doszło po przyjęciu ustawy, która ograniczyła możliwość odzyskiwania mienia żydowskiego.



Doszło wtedy m.in. do zawieszenia wycieczek izraelskiej młodzieży do miejsc związanych z Holokaustem.

Oba kraje już w lipcu zapowiadały poprawę stosunków i chęć przywrócenia ambasadorów.



Według Reutersa premier Izraela Benjamin Netanjahu miał powiedzieć, że oznacza to "pozytywny krok naprzód" w stosunkach dyplomatycznych z Polską.



Z kolei MSZ Izraela napisało o "rozpoczęciu nowego rozdziału w stosunkach z Polską".