Atak terrorystyczny w Jerozolimie. Nie żyją dwie osoby, w tym dziecko

Oprac.: Paulina Sowa Świat

Co najmniej dwie osoby, w tym sześcioletnie dziecko, zginęły w ataku terrorystycznym w Jerozolimie - podał "The Jerusalem Post". Ratownik medyczny w rozmowie z mediami podkreślił, że na miejscu zastał co najmniej sześć ofiar, a sam widok tragedii był "szokujący". - To bardzo poważny incydent - dodaje. Napastnik został zastrzelony.

Zdjęcie Zamachowiec wjechał w przystanek autobusowy, na którym były rodziny z dziećmi / @manniefabian / Google Maps / Twitter