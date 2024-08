Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Gdzie jest burza? Grzmi na Podlasiu

Synoptycy zwracają uwagę, że strefa opadów przemieszcza się bardzo powoli na północny zachód. Ponieważ jednak jest to bardzo powolny ruch, to w wielu miejscach może dochodzić do kumulacji opadów. Miejscami mogą one wynieść 15-20 mm.