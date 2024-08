- Na szczęście przestało padać, ale monitorujemy sytuację, bo woda będzie jeszcze spływać z gór. Na razie się już nie podnosi, zamknęliśmy fragment około 50 metrów ulicy Krakowskiej, ale nie ma to wpływu na funkcjonowanie miasta - powiedział rzecznik.

Alarm przeciwpowodziowy w Jeleniej Górzej. Ponad 70 interwencji straży pożarnej

Jak dodał, od wczoraj straż pożarna interweniowała ponad 70 razy w związku z pogarszającą się pogodą. - Te zdarzenia to w większości zalane piwnice, posesje, drogi i kilka przypadków drzew powalonych na jezdnie - wymienia oficer prasowy.

Gdzie jest burza? Alert RCB w połowie Polski

" Uwaga! Dziś i w nocy (19/20.08) prognozowane burze, ulewny deszcz i silny wiatr. Możliwe podtopienia. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie " - komunikat tej treści wysłano do osób przebywających na terenie łącznie 11 województw, czyli:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla tych terenów prognozuje bardzo silne burze, które mogą przynieść ulewne deszcze od 30 mm do 50 mm, a lokalnie do 55 mm. Będzie im też towarzyszyć wyjątkowo silny wiatr, osiągający w porywach prędkość do 90 km/h. Według IMGW możliwe nawet, że miejscami pojawią się trąby powietrzne.