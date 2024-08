Prezydent Warszawy przekazał, że ratusz we współpracy z Urzędem Wojewódzkim i służbami pracował od godziny 2 w nocy, aby przeciwdziałać skutkom zalań. - Od godziny 4 nad ranem organizowane były objazdy. Apelujemy do warszawiaków, aby korzystali z komunikacji miejskiej - ta szynowa działa bez zarzutów - przekazał.

Włodarz stolicy poinformował, że miasto otrzymało łącznie ponad tysiąc zgłoszeń dotyczących problemów i utrudnień, dlatego samorząd przystępuje do wszelkich działań, by jak najszybciej udrożnić ruch. - W kilku miejscach sytuacja jest trudna - zaznaczył.

Burza w Warszawie. "Wszyscy staramy się przywrócić stan sprzed kryzysu"

Głos zabrał także wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. - Uczulam mieszkańców Warszawy oraz Mazowsza , by zwracali uwagę na alerty RCB. Należy się do nich stosować - przekazał i podkreślił, że wypompowanie wody z drogi ekspresowej S8 to zadanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - według wstępnych szacunków trasa powinna być przejezdna około godziny 15.

- Wszyscy staramy się przywrócić stan sprzed kryzysu i w tej chwili jest to dla nas najważniejsze - powiedział insp. Dariusz Walichnowski, komendant stołecznej policji. Zarówno on, jak i szef warszawskiej PSP st. bryg. Roman Krzywiec przekazali, że ze skutkami nawałnic mierzy się około po 400 funkcjonariuszy ze straży pożarnej i policji.

Rafał Trzaskowski o ulewach w Warszawie. "Nie będziemy przerzucać się odpowiedzialnością"

Dopytywany o kwestię zalanej trasy S8, prezydent Warszawy przypomniał, że nie należy ona do miasta, ale miasto jest gotowe do współpracy z władzą centralną i tym razem - w przeciwieństwie do sytuacji sprzed roku - nie dojdzie do "przerzucania się odpowiedzialnością".