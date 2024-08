Burze i ulewy dokonały wielu szkód na Mazowszu. Do Warszawy dotarła superkomórka burzowa. Strażacy otrzymali ponad 150 zgłoszeń, dotyczących głównie powalonych drzew i podtopień. Jedna osoba ucierpiała w wyniku uderzenia pioruna. Pogoda dokonuje szkód jednak nie tylko w samej stolicy. Doszło do zawalenia dachów hal pod Warszawą. Na miejscu pracowało wtedy ponad 400 osób. Przeprowadzono ewakuację. Na Targówku jedna osoba trafiła do szpitala po uderzeniu pioruna.