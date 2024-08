Pod wodą znalazły się Bronisze, czyli największa giełda rolna w Polsce. Niektórzy handlarze odmówili ewakuacji i zostali w samochodach, by pilnować towaru. Według strażaków miejscami woda sięgała tam na ponad półtora metra. Doszło też do przerwania wału przeciwpowodziowego na Wilanowie. Strażacy starają się zatamować wyrwę. To jeden z wielu skutków przejścia przez Warszawę potężnej nawałnicy. Prezydent Rafał Trzaskowski zaapelował do kierowców o korzystanie we wtorek z komunikacji publicznej.