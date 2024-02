Ukraińskie nasiona wysypane z wagonu. Kolejny incydent

- Z naszych informacji wynika, że około dwa dni temu z terytorium Ukrainy do Polski wjechał skład przewożący w wagonach soję. Produkt rolny został wysypany na torowisko z jednego z wagonów - dodała policjantka.

- Funkcjonariusze dokonali oględzin, zebrali materiał dowodowy i przesłuchali świadków. Będziemy wyjaśniać, kiedy doszło do tego zdarzenia i kto się do tego przyczynił, jak też czy doszło do złamania zabezpieczeń celnych - opisała kom. Czyż i dodała: - pociąg ten oczekiwał na terenie naszego kraju na odprawę celną i badania sanitarne". Teren został już przekazany pod kontrolę Straży Ochrony Kolei.