Zerwał polską flagę z traktora. Bo bał się, że ucieknie mu samolot

39-letni mężczyzna odpowie za publiczne znieważenie flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Do zdarzenia doszło podczas protestu rolników. Mężczyzna zerwał flagę umieszczoną na ciągniku jednego z protestujących i wyrzucił ją do przydrożnego rowu. Tłumaczył później, że manifestacja - i związane z nią oczekiwanie na granicy RP - zdenerwowała go, bo spieszył się na samolot.